Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Щоб за допомогою найвпливовішої світової організації МАГАТЕ, яка опікується питанням контролю над мирним атомом, розв'язати проблему безпеки на ЗАЕС. У мене є сумніви щодо вдалого обсягу цієї проблеми, тому, що МАГАТЕ займає дивну позицію, маючи певні реверанси в бік країни-агресорки РФ, країни, що намагається диктувати умови: в якому форматі, якими силами й засобами мають працювати міжнародні експерти на атомній станції", - зазначив Селезньов.

За словами військового експерта, щоб мати сильні переговорні позиції з путінською Росією, ми маємо бути сильними та ефективними на полі бою.

"Завдавати болючі, разючі та чутливі для російських окупантів удари по їх силах", - наголосив Селезньов.

1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) першого вересня вирушила з українського міста Запоріжжя до атомної електростанції в контрольованому Росією місті Енергодар, попри повідомлення про інтенсивний обстріл.

В Енергоатомі повідомили, що внаслідок обстрілів окупантів на ЗАЕС спрацював аварійний захист, відключився п'ятий енергоблок. Як зазначається, це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії армії РФ призвели до відключення блока та знеструмлення станції.

До Запорізької АЕС прибула місія МАГАТЕ у супроводі "Тигрів"

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