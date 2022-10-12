Магучіх бореться за звання найкращої легкоатлетки світу
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх претендує на звання "Найкраща легкоатлетка світу в 2022 році"
Про це повідомляє World Athletics.
Загалом, за звання найкращої спортсменки 2022 року борються 10 спортсменок: Ярослава Магучіх, Кімберлі Гарсія, Шона Міллер, Шеріка Джексон, Фаїт Кіп'єгон, Тобі Амусан, Сідні Маклафін, Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс, Чейз Ілі та Юлімар Рохас.
Українці можуть проголосувати за нашу легкоатлетку. Для цього потрібно поставити вподобайку під цим дописом.
- 12 жовтня українська спортсменка Ярослава Магучіх перемогла у фіналі Діамантової ліги, у Геращенко та Бех-Романчук – срібло.
- Раніше Магучіх також увійшла до трійки фіналісток в голосуванні за найкращу легкоатлетку року в Європі.
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