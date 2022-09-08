Українки здобули "золоту" та дві "срібні" нагороди у фіналі Діамантової ліги
Українкська спортсменка Ярослава Магучіх перемогла у фіналі Діамантової ліги, у Геращенко та Бех-Романчук – срібло
Про це повідомляє Спортарена.
Українка Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги у стрибках у висоту у Цюриху.
Магучіх перемогла, взявши з третьої спроби висоту 2,03 м. Ярослава штурмувала 2,06 м, але взяти її не зуміла.
Ірина Геращенко з результатом 194 см стала другою, вона обійшла австралійку Оліслагерс за кількістю спроб. Юлія Левченко завершила змагання з результатом 188 см та стала шостою.
На цих же змаганнях Марина Бех-Романчук здобула срібло у потрійному стрибку з результатом 14,96 м. Це другий найкращий результат у кар’єрі Бех-Романчук – рекорд 15,02 м.
- Нагадаємо, Луцька спортсменка виборола бронзу на чемпіонаті Європи з сумо
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