Магучіх з рекордом сезону перемогла на змаганнях у Франції
Українка Ярослава Магучіх з рекордом сезону здобула перемогу на турнірі у французькому Меці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 11 лютого, у французькому Меці відбувся турнір серії World Athletics Indoor Tour Silver зі стрибків у висоту. Перемогу здобула українка Ярослава Магучіх.
Українка тріумфувала з власним рекордом сезону. Спортсменка показала результат 2,02 м. Ярослава Магучіх також спробувала підкорити висоту у 2,07 м., проте не зуміла.
Інша українка Юлія Левченко показала результат 1,92 м. і посіла третє місце. Катерина Табашник - четверта - 1,87 м.
World Athletics Indoor Tour Silver
Стрибки у висоту. Жінки
11 лютого
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,95 м
2. Бріт Верман (Нідерланди) - 1,96 м
3. Юлія Левченко (Україна) - 1,92 м
4. Катерина Табашник (Україна) - 1,90 м
5. Навал Меніке (Франція) - 1,87 м
- 4 лютого українка Ярослава Магучіх з рекордом здобула перемогу на турнірі у французькому Валь-де-Реї.
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