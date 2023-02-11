Магучіх з рекордом сезону перемогла на змаганнях у Франції

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 11 лютого, у французькому Меці відбувся турнір серії World Athletics Indoor Tour Silver зі стрибків у висоту. Перемогу здобула українка Ярослава Магучіх.

Українка тріумфувала з власним рекордом сезону. Спортсменка показала результат 2,02 м. Ярослава Магучіх також спробувала підкорити висоту у 2,07 м., проте не зуміла.

Інша українка Юлія Левченко показала результат 1,92 м. і посіла третє місце. Катерина Табашник - четверта - 1,87 м.

World Athletics Indoor Tour Silver

Стрибки у висоту. Жінки

11 лютого

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,95 м

2. Бріт Верман (Нідерланди) - 1,96 м

3. Юлія Левченко (Україна) - 1,92 м

4. Катерина Табашник (Україна) - 1,90 м

5. Навал Меніке (Франція) - 1,87 м