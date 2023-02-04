Магучіх з рекордом тріумфувала на змаганнях у Франції
Українка Ярослава Магучіх з рекордом здобула перемогу на турнірі у французькому Валь-де-Реї
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 4 лютого, у французькому Валь-де-Реї відбувся турнір серії World Athletics Indoor Tour Silver зі стрибків у висоту. Перемогу здобула українка Ярослава Магучіх.
Магучіх тріумфувала з рекордом турніру. Українська спортсменка показала результат 1,95 м. Висота 2,01 м. не підкорилась українці з трьох спроб.
Інша українка Юлія Левченко показала результат 1,84 м. і посіла третє місце.
World Athletics Indoor Tour Silver
Стрибки у висоту. Жінки
4 лютого
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,95 м
2. Урте Байкстите (Литва) – 1,84 м
3. Юлія Левченко (Україна) – 1,84 м
- 4 лютого український дзюдоїст Богдан Ядов здобув перемогу на турнірі Grand Slam у Парижі.
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