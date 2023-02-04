Магучіх з рекордом тріумфувала на змаганнях у Франції

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 4 лютого, у французькому Валь-де-Реї відбувся турнір серії World Athletics Indoor Tour Silver зі стрибків у висоту. Перемогу здобула українка Ярослава Магучіх.

Магучіх тріумфувала з рекордом турніру. Українська спортсменка показала результат 1,95 м. Висота 2,01 м. не підкорилась українці з трьох спроб.

Інша українка Юлія Левченко показала результат 1,84 м. і посіла третє місце.

World Athletics Indoor Tour Silver

Стрибки у висоту. Жінки

4 лютого

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,95 м

2. Урте Байкстите (Литва) – 1,84 м

3. Юлія Левченко (Україна) – 1,84 м