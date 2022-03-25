Макарів на Київщині у "сірій зоні", жодні війська його не контролюють, - заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, передає Liga.Net.

"Макарів на сьогоднішній день, він, скажімо так, "у сірій зоні". Він і ними не до кінця зайнятий, він ними не контролюється. І нашими військами... Він не контролюється ніким на сьогоднішній день, можна так сказати. Але приймаються заходи", - сказав генерал.

Грузевич пояснив, що сили росіян зараз дуже розтягнуті, тому вони в певних місцях то з'являються, то відходять.



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"Тобто ворог діє наскоками. Пробує. Шукає слабкі місця. Як ми говоримо, проводить розвідку боєм – де можна найближчим часом просунутися вперед. Але в нього не виходить. Тобто Макарів, можна сказати, майже сіра зона - ні вашим, ні нашим", - сказав він.