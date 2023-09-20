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Макарони по-флотськи: класичний рецепт легкої та смачної страви

20 вересня, 2023 середа
22:00
рецепти Макарони

Макарони по-флотськи з фаршем – це страва, яка готується на основі макаронних виробів та м'ясного соусу, який може бути зі свинини, яловичини тощо

Популярна ця страва серед людей пострадянських країн, адже сформувалась ще в 50-х роках двадцятого століття в СРСР. Історики стверджують, що ймовірно, початково цей рецепт був розроблений та популяризований в контексті військово готування і включав в себе використання coлoнини. Ця теорія має сенс, адже малоймовірно, що моряки могли отримувати свіже м'ясо. Досить часто макарони по-флотськи називать дуже спрощеною версією класичної італійської страви – паста болоньєзе.

Але сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що цей варіант пасти прижився не лише через свій смак, а ще й завдяки легкості та швидкості приготування, що робить його незамінним в арсеналі кожної господині.

Макарони по-флотськи з фаршем

Інгредієнти:

  • трубчасті макарони (тортільоні, пенне, букатіні тощо) – 400 г
  • м’ясний фарш (зі свинини, або асорті ялoвичинa + свинина) – 500 г
  • вершкове масло – 50 г
  • рослинна олія – 2-3 ст. л.
  • дві ріпчасті цибулі
  • вода
  • сіль та перець до смаку

Макарони по-флотськи. Рецепт приготування покроково:

  1. Якщо у вас не фарш, а цілий шматок м'яса, тоді необхідно його промити, нарізати на невеликі частини та пропустити через м’ясорубку.
  2. Далі треба очистити та порізати на маленькі кубики цибулю.
  3. Добре розігріваємо велику пательню з рослинною олією та додаємо цибулю. Смажимо близько 5 хвилин на середньому вогні і щойно цибуля почне рум’янитись, додаємо сирий м’ясний фарш. Смажимо ще 15-20 хвилин, доки м'ясо не буде готове. Додаємо сіль та перець до смаку.
  4. Ставимо на вогонь каструлю та наливаємо воду (додайте таку кількість води враховуючи, що макарони мають збільшитись в розмірі десь у 1.5 рази). Насипте дрібку солі та перемішайте.
  5. Як тільки вода закипить, всипайте в каструлю макарони та готуйте як зазначено на упаковці. Зазвичай приготування займає 8-12 хвилин на маленькому вогні.
  6. Далі необхідно злити зайву воду з макарон і пересипати їх в сковорідку з готовим фаршем та покласти вершкове масло. Ставим на вогонь та тушкуємо 1-2 хвилини.
  7. На цьому етапі страва готова. Але якщо є бажання, можна ще додати томатну пасту, або сир і потримати на пательні ще кілька хвилин.

Фото: Freepik

Існують варіанти як приготувати макарони по-флотськи ще швидше. Для цього необхідно близько 20 хвилин часу і два основних продукти – макарони та м'ясні консерви. Консервоване тушковане м'ясо виступає як основне джерело білка і додає певного смаку. Таке блюдо ідеально підходить для швидкого і ситного обіду чи вечері.

Макарони по-флотськи з тушонкою:

Інгредієнти:

  • трубчасті макарони – 300 г
  • м'ясні консерви – 400 г
  • одна ріпчаста цибуля
  • часник – 2-4 зубчики
  • вершкове масло – 50 г
  • кетчуп – 3 ст. л.
  • вода
  • сіль та перець за смаком
  • зелень (для подачі)

Покрокове приготування:

  1. Варимо макарони як зазначено на упаковці.
  2. Далі робимо засмажку. Чистимо та ріжемо цибулю на маленькі кубики. Ставимо на вогонь сковорідку та топимо вершкове масло. Як тільки сковорідка добре розігріється, додаємо цибулю. Необхідно обсмажити до золотистого кольору 4-6 хвилин.
  3. Вичавлюємо до цибулі часник, додаємо кетчуп та консерву. Перчимо та підсолюємо (за необхідністю, адже консервоване м'ясо зазвичай вже з сіллю), продовжуємо тушкувати ще пару хвилин.
  4. Готові макарони змішуємо з м'ясною начинкою. Нарізаємо зелень (петрушку, кріп або базилік) та додаємо до стави. Готово!

Фото: Freepik

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