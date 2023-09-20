Макарони по-флотськи: класичний рецепт легкої та смачної страви
Макарони по-флотськи з фаршем – це страва, яка готується на основі макаронних виробів та м'ясного соусу, який може бути зі свинини, яловичини тощо
Популярна ця страва серед людей пострадянських країн, адже сформувалась ще в 50-х роках двадцятого століття в СРСР. Історики стверджують, що ймовірно, початково цей рецепт був розроблений та популяризований в контексті військово готування і включав в себе використання coлoнини. Ця теорія має сенс, адже малоймовірно, що моряки могли отримувати свіже м'ясо. Досить часто макарони по-флотськи називать дуже спрощеною версією класичної італійської страви – паста болоньєзе.
Але сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що цей варіант пасти прижився не лише через свій смак, а ще й завдяки легкості та швидкості приготування, що робить його незамінним в арсеналі кожної господині.
Макарони по-флотськи з фаршем
Інгредієнти:
- трубчасті макарони (тортільоні, пенне, букатіні тощо) – 400 г
- м’ясний фарш (зі свинини, або асорті ялoвичинa + свинина) – 500 г
- вершкове масло – 50 г
- рослинна олія – 2-3 ст. л.
- дві ріпчасті цибулі
- вода
- сіль та перець до смаку
Макарони по-флотськи. Рецепт приготування покроково:
- Якщо у вас не фарш, а цілий шматок м'яса, тоді необхідно його промити, нарізати на невеликі частини та пропустити через м’ясорубку.
- Далі треба очистити та порізати на маленькі кубики цибулю.
- Добре розігріваємо велику пательню з рослинною олією та додаємо цибулю. Смажимо близько 5 хвилин на середньому вогні і щойно цибуля почне рум’янитись, додаємо сирий м’ясний фарш. Смажимо ще 15-20 хвилин, доки м'ясо не буде готове. Додаємо сіль та перець до смаку.
- Ставимо на вогонь каструлю та наливаємо воду (додайте таку кількість води враховуючи, що макарони мають збільшитись в розмірі десь у 1.5 рази). Насипте дрібку солі та перемішайте.
- Як тільки вода закипить, всипайте в каструлю макарони та готуйте як зазначено на упаковці. Зазвичай приготування займає 8-12 хвилин на маленькому вогні.
- Далі необхідно злити зайву воду з макарон і пересипати їх в сковорідку з готовим фаршем та покласти вершкове масло. Ставим на вогонь та тушкуємо 1-2 хвилини.
- На цьому етапі страва готова. Але якщо є бажання, можна ще додати томатну пасту, або сир і потримати на пательні ще кілька хвилин.
Фото: Freepik
Існують варіанти як приготувати макарони по-флотськи ще швидше. Для цього необхідно близько 20 хвилин часу і два основних продукти – макарони та м'ясні консерви. Консервоване тушковане м'ясо виступає як основне джерело білка і додає певного смаку. Таке блюдо ідеально підходить для швидкого і ситного обіду чи вечері.
Макарони по-флотськи з тушонкою:
Інгредієнти:
- трубчасті макарони – 300 г
- м'ясні консерви – 400 г
- одна ріпчаста цибуля
- часник – 2-4 зубчики
- вершкове масло – 50 г
- кетчуп – 3 ст. л.
- вода
- сіль та перець за смаком
- зелень (для подачі)
Покрокове приготування:
- Варимо макарони як зазначено на упаковці.
- Далі робимо засмажку. Чистимо та ріжемо цибулю на маленькі кубики. Ставимо на вогонь сковорідку та топимо вершкове масло. Як тільки сковорідка добре розігріється, додаємо цибулю. Необхідно обсмажити до золотистого кольору 4-6 хвилин.
- Вичавлюємо до цибулі часник, додаємо кетчуп та консерву. Перчимо та підсолюємо (за необхідністю, адже консервоване м'ясо зазвичай вже з сіллю), продовжуємо тушкувати ще пару хвилин.
- Готові макарони змішуємо з м'ясною начинкою. Нарізаємо зелень (петрушку, кріп або базилік) та додаємо до стави. Готово!
Фото: Freepik
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