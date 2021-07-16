Макгрегор заявив, що після операції перетворився на термінатора

Про це Макгрегор повідомив у Instagram.

За словами ірландця, тепер він схожий на героя Арнольда Шварценеггера із фільму "Термінатор-2"

"Мені потрібна була титанова великогомілкова кістка, і тепер у мене титановий стрижень від коліна до щиколотки. Лікар сказав, що він не піддається руйнації. Тепер я продовжу набирати темп, грати з балансом, нарощувати силу - і у мене є непорушна титанова нога. Я схожий на Арні з "Термінатор-2". У мене є всі інструменти для цього - і яка це буде історія!" - сказав Макгрегор.



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