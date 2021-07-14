Макгрегора відсторонили від боїв UFC
Ірландському бійцю змішаних єдиноборств Конору Макгрегору заборонили проводити поєдинки до кінця 2021 року через травму
Про це повідомив репортер Ел Доусон у twitter.
За його інформацією, колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в двох вагових категоріях Конор Макгрегор, який зламав ногу під час поєдинку з американцем Дастіном Пуар'є, відсторонений від боїв до 2022 року через травму. Ірландець зможе повернутися у октагон не раніше 7 січня.
11 липня у Лас-Вегасі (США) Макгрегор зламав у поєдинку проти Пуар'є ногу та зазнав поразки технічним нокаутом у першому раунді.
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Нагадаємо, 11 липня Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.
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