Президент UFC розповів про стан Макгрегора після моторошної поразки

Про це заявив президент Абсолютного бійцівського чемпіонату Дейна Вайт, повідомляє TMZ.

За його словами, Макгрегора виписали з лікарні, але у октагон він змож повернутися лише у 2022 році.

"Він повернеться через рік", - сказав Вайт.

Ірландець зламав ногу в першому раунді бою з Дастіном Пуар'є, який завершився перемогою американця технічним нокаутом.

У Макгрегора діагностували перелом великої та малої гомілкових кісток, його було прооперовано.

Нагадаємо, 11 липня Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.

14 липня Конору Макгрегору заборонили проводити поєдинки до кінця 2021 року через травму.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb