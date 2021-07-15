Президент UFC розповів про стан Макгрегора після моторошної поразки
Ірландського бійця змішаних єдиноборств Конора Макгрегора виписали з лікарні після перелому ноги та поразки у поєдинку проти американця Дастіна Пуар'є
Про це заявив президент Абсолютного бійцівського чемпіонату Дейна Вайт, повідомляє TMZ.
За його словами, Макгрегора виписали з лікарні, але у октагон він змож повернутися лише у 2022 році.
"Він повернеться через рік", - сказав Вайт.
Ірландець зламав ногу в першому раунді бою з Дастіном Пуар'є, який завершився перемогою американця технічним нокаутом.
У Макгрегора діагностували перелом великої та малої гомілкових кісток, його було прооперовано.
- Нагадаємо, 11 липня Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.
- 14 липня Конору Макгрегору заборонили проводити поєдинки до кінця 2021 року через травму.
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