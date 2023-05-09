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Махінації з українським зерном: у Польщі оприлюднили перші результати розслідування

9 травня, 2023 вiвторок
11:26
Економіка пшениця зерно

У Польщі продали кілька тисяч тонн технічного зерна з України. До махінацій було залучено десятки компаній, які збували збіжжя для виробництва борошна

Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на попередні результати розслідування, яке веде Жешувська прокуратура.

За два тижні було встановлено, що імпортоване з України зерно практично не проходило митного контролю. "Технічне" зерно можна використовувати для виробництва технічного етанолу або як біокомпонент для біопалива. Натомість його продавали для споживання. Покупці не знали, що це за зерно і що воно – імпортоване.

"Зараз ми ведемо сім спільних проваджень. Загалом йдеться про кілька мільйонів кілограмів зерна, встановлено кілька десятків суб’єктів господарювання. Це компанії, які імпортували товар до Польщі, а також ті, які потім ним торгували", – розказала речниця прокуратури Ганна Бернат-Джанська.

Скільки компаній стали жертвами шахрайства, наразі невідомо.

Відомо, що найбільший імпорт зерна, в тому числі технічного, припав на осінь минулого року. Саме тоді польські фермери почали бити на сполох. Однак митні та податкові перевірки розпочались лише зараз.

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