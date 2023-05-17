Маховик російської пропаганди здувається, оскільки росіяни розуміють, що відповідатимуть за неї на рівні з Путіним, - Давидюк

Таку думку висловив політолог, юрист-міжнародник Микола Давидюк в етері "Еспресо".

"Дуже сильно й чітко видно, як здувається Росія, як здувається цей маховик пропаганди. Немає нових ідей, немає свіжих ідей, немає яскравих людей, які готові це брати", - сказав він.

Давидюк зауважив, що частина російських пропагандистів почала ховатися. Так, за його словами, Володимир Соловйов ще тримається, а от Кисельов зі своїми заявами про ядерний попіл, згорівші Велику Британію та Сполучені Штати вже сховався. Це стосується і таких пропагандистів, як Маргарита Симоньян.

"Я думаю, що насправді російська пропаганда зрозуміла, що монстр, якого вони породили, оце засівання пропаганди на пострадянському просторі, в Європі - це ж насправді була робота на фашизм. Вони зрозуміли, що вони за це будуть відповідати, так само як Путін, який віддавав злочинні накази, і як солдати, які скоювали воєнні злочини", - наголосив політолог.

Він додав, що зараз російські пропагандисти намагаються спрямувати увагу на інших людей, але ніхто не хоче ставати на їхнє місце.

І Україна теж демонструє, що якщо ми Путіну вліпили ордер за геноцид дітей, то чому ми не зробимо так, як в Руанді “Радіо три тисячі пагорбів”, коли вони відповідали за воєнні злочини, за пропаганду. І вони розуміють, що ми змусимо їх за це відповідати, вони це точно знають, тому як раз ховаються", - пояснив Давидюк.