Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 16 травня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Посол РФ у Великій Британії А. Келін заявив: "Для нас із самого початку було очевидним, що українці використовуватимуть британські ракети Storm Shadow для завдання ударів по мирному населенню Донбасу, підтвердженням цього є нещодавній обстріл Луганська".

Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "НАТО не планує надсилати Україні запрошення на вступ до блоку найближчим часом. Як кажуть експерти, вона (Україна, – ред.) там просто не потрібна і становить цінність лише як інструмент боротьби з РФ".

Дезінформація: "У російській раді федерацій підтримують ініціативу скасувати указ 1954 року про передачу Криму Україні… Нормативно-правові акти, на підставі яких Крим опинився у складі України, не мають юридичної сили", - заявила сенаторка РФ О. Ковітіді.