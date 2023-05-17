Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 16 травня
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 травня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Посол РФ у Великій Британії А. Келін заявив: "Для нас із самого початку було очевидним, що українці використовуватимуть британські ракети Storm Shadow для завдання ударів по мирному населенню Донбасу, підтвердженням цього є нещодавній обстріл Луганська".
Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "НАТО не планує надсилати Україні запрошення на вступ до блоку найближчим часом. Як кажуть експерти, вона (Україна, – ред.) там просто не потрібна і становить цінність лише як інструмент боротьби з РФ".
Дезінформація: "У російській раді федерацій підтримують ініціативу скасувати указ 1954 року про передачу Криму Україні… Нормативно-правові акти, на підставі яких Крим опинився у складі України, не мають юридичної сили", - заявила сенаторка РФ О. Ковітіді.
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