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Макрон і Ле Пен виходять до другого туру президентських виборів у Франції, - результати екзит-полів

10 квітня, 2022 неділя
21:18
Світ

Чинний президент Франції Еммануель Макрон і очільниця політичної партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів

Про це свідчать перші результати екзит-полів, повідомляє France Info.

Згідно з результатами першого туру президентських виборів 2022 року, чинний лідер Франції Еммануель Макрон набрав 28,1% голосів, а його ультраправа конкурентка Марін Ле Пен - 23,3%. Таким чином, обидва кандидати виходять до другого туру. Третім фінішував Жан-Люк Меланшон із 20,1% голосів.

У 2017 році під час виборів Макрон набрав 24% у першому турі, в той час як Ле Пен отримала 21,3% голосів.

За оцінками Ipsos-Sopra Steria, трохи більше чверті французів не прийшли на виборчі дільниці 10 квітня. Наступний тур президенських виборів у Франції відбудеться 24 квітня.

Партія Ле Пен відома своєю проросійською і консервативною позицією. Також кандидатка пообіцяла вивести Францію з НАТО, у разі перемоги в президентських виборах.

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Франція
президентські вибори
Марін Ле Пен
Еммануель Макрон
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