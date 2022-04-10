Макрон і Ле Пен виходять до другого туру президентських виборів у Франції, - результати екзит-полів

Про це свідчать перші результати екзит-полів, повідомляє France Info.



Згідно з результатами першого туру президентських виборів 2022 року, чинний лідер Франції Еммануель Макрон набрав 28,1% голосів, а його ультраправа конкурентка Марін Ле Пен - 23,3%. Таким чином, обидва кандидати виходять до другого туру. Третім фінішував Жан-Люк Меланшон із 20,1% голосів.



У 2017 році під час виборів Макрон набрав 24% у першому турі, в той час як Ле Пен отримала 21,3% голосів.



За оцінками Ipsos-Sopra Steria, трохи більше чверті французів не прийшли на виборчі дільниці 10 квітня. Наступний тур президенських виборів у Франції відбудеться 24 квітня.



Партія Ле Пен відома своєю проросійською і консервативною позицією. Також кандидатка пообіцяла вивести Францію з НАТО, у разі перемоги в президентських виборах.



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