Макрон пообіцяв обговорити з Меркель ситуацію в Україні

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми, зокрема, обговоримо наших східних сусідів, зокрема ситуацію в Україні та в Білорусі", - сказав Макрон перед початком переговорів із Меркель у Парижі.

Меркель, у свою чергу, заявила, що обговорить із Макроном, "чи можливий успіх в рамках "нормандського" формату".

Вважається, що це один з останніх робочих заходів Меркель і Макрона: 26 вересня у Німеччині відбудуться парламентські вибори. Незалежно від їхнього результату Меркель не претендуватиме на посаду канцлера.