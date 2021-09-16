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Макрон пообіцяв обговорити з Меркель ситуацію в Україні

16 вересня, 2021 четвер
20:51
Суспільство Емманюель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що планує обговорити з канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію в Україні та Білорусі

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми, зокрема, обговоримо наших східних сусідів, зокрема ситуацію в Україні та в Білорусі", - сказав Макрон перед початком переговорів із Меркель у Парижі.

Меркель, у свою чергу, заявила, що обговорить із Макроном, "чи можливий успіх в рамках "нормандського" формату".

Вважається, що це один з останніх робочих заходів Меркель і Макрона: 26 вересня у Німеччині відбудуться парламентські вибори. Незалежно від їхнього результату Меркель не претендуватиме на посаду канцлера.

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