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Макрон про визнання РФ спонсором тероризму: "Нам не потрібна якась кваліфікація, щоб запровадити санкції"

28 червня, 2022 вiвторок
20:10
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не кваліфікує Росію як державу, що фінансує тероризм

Про це повідомляє Le Figaro.

"Нам не потрібні жодні нові визначення для того, щоб запровадити нові санкції проти Москви", – відповів президент Франції на питання про "державне фінансування тероризму" Росією після саміту G7.
  • Нагадаємо, після обстрілів Кременчука та Харкова 27 червня президент України Володимир Зеленський назвав Росію найбільшою терористичною організацією світу.
  • Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи обстріл ТРЦ в Кременчуці, припустив, що росіяни не знають, що відбувається в Україні.

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Новини
Франція
Кременчук
тероризм
війна з Росією
Еммануель Макрон
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