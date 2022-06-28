Макрон про визнання РФ спонсором тероризму: "Нам не потрібна якась кваліфікація, щоб запровадити санкції"

Про це повідомляє Le Figaro.

Нагадаємо, після обстрілів Кременчука та Харкова 27 червня президент України Володимир Зеленський назвав Росію найбільшою терористичною організацією світу.

Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи обстріл ТРЦ в Кременчуці, припустив, що росіяни не знають, що відбувається в Україні.

"Нам не потрібні жодні нові визначення для того, щоб запровадити нові санкції проти Москви", – відповів президент Франції на питання про "державне фінансування тероризму" Росією після саміту G7.

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