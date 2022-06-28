"Бомбардування Росією ТРЦ – абсолютний жах": Макрон вважає, що росіяни не знають, що відбувається в Україні
Бомбардування торгового центру в Кременчуці Росією – це абсолютний жах
Так у твіттері прокоментував понеділковий обстріл на Полтавщині президент Франції Емманюель Макрон.
"Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу", – написав Макрон.
Він також розмістив відео наслідків обстрілу в Кременчуці, підписавши його словами "російський народ повинен бачити правду".
- Нагадаємо, 27 червня російські нацисти завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці, в наслідок якого загинули щонайменше 16 людей.
- Обстріли російськими військами цивільних осіб в Україні обговорять сьогодні на засіданні Ради безпеки ООН.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав дії Росії "звірством", а британський прем'єр Борис Джонсон охарактеризував обстріл як "жорстокість і варварство".
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