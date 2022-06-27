Росія стала найбільшою терористичною організацією світу, - Зеленський про обстріли Кременчука та Харкова

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

"Сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці - це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині - жінки, діти, звичайні цивільні люди", - зазначив президент.

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Він додав, що перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей.

"На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися люди: працівники, частина відвідувачів... Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар - саме в цей торговельний центр", - сказав Зеленський.

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"Сьогодні ж відбувся черговий жорстокий обстріл Харкова, північної Салтівки. На цей час відомо про п'ятьох загиблих, понад 30 поранених, з них п'ятеро – діти. Всі – мирні люди, жодного військового", - зазначив президент.

Він попросив кожного українця не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і йти до укриттів.

"Сьогодні я звернувся до США із закликом визнати Росію державою - спонсором тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене Державним департаментом. І таке рішення очевидно потрібне, і його має підтримати весь демократичний світ", - додав президент.

"Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. І це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати звʼязки з російськими банками, платити податки й мита російській державі - це давати гроші терористам", - підсумував президент.