Макрон та Байден домовилися про переговори на тлі скандалу з контрактом на 56 млрд євро

Про це повідомляє Reuters.

Макрон та Байден обговорять дипломатичну кризу, викликану розірванням Австралією контракту із Францією, найближчими днями.

За словами, представника французького уряду Габріеля Аттала, Париж домагатиметься роз'яснень з приводу скасування замовлення на підводні човни.

"Президент Байден ініціював розмову з президентом республіки і в найближчі кілька днів відбудеться телефонна дискусія між президентом Макроном і президентом Байденом", - сказав Аттал.

18 вересня Франція відкликала своїх послів у США та Австралії для консультацій на знак протесту проти нової військової угоди, яку уклали Вашингтон та Канберра спільно з Лондоном.

У вересні 2021 року Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія оголосили про створення нового блоку під назвою AUKUS. США і Британія пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот.

Як наслідок, Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй 12 підводних човнів на суму в майже 56 млрд євро.

Париж назвав рішення союзників "ударом в спину".