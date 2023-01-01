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Макрон - Україні: "В прийдешньому році ми будемо незмінно підтримувати вас"

1 січня, 2023 неділя
17:20
Світ Еммануель Макрон

Емманюель Макрон у новорічному привітанні звернувся до українців та заявив, що Франція "допоможе Україні перемогти" та "побудувати справедливий світ"

Про це розповідає RFI.

"Я хочу сказати тут і сьогодні від імені громадян Франції нашим українським друзям: ми поважаємо вас та захоплюємося вами. Ваша боротьба та захист своєї нації героїчна і надихає нас. І наступного року ми незмінно підтримуватимемо вас. Ми допоможемо вам перемогти й разом працюватимемо над побудовою справедливого та міцного світу. Розраховуйте на Францію та розраховуйте на Європу", - сказав президент країни.

Макрон сказав, що наразі у світі "важкі часи" та закликав французів до єдності, аби разом долати виклики  та труднощі. Одним з таких викликів очільник назва війну Росії проти України. Він також наголосив на підтримці Францією України та українців.

"Протягом цього року Франція разом із Європою несла голос права та свободи на підтримку України; тисячі з нас виявили солідарність, приймаючи в наших містах та селах біженців, які рятуються від російського вторгнення", - сказав Емманюель Макрон.

  • Королева Данії Маргрете ІІ привітала українців з Новим роком та зазначила, що героїчна боротьба України за свою свободу справляє "сильне враження на всіх".

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Україна
Франція
війна з Росією
Еммануель Макрон
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