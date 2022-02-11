Макрон відмовився здати ПЛР-тест в Росії через побоювання викрадення ДНК, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в оточенні Макрона.



Саме тому, за інформацією видання, під час переговорів про Україну у Москві 7 лютого два президенти сиділи за протилежними кінцями довгого столу.



Як розповіли джерела, Макрону дали вибір: або зробити російський ПЛР-тест на коронавірус, що дозволить йому наблизитися до Путіна, або відмовитися і дотримуватись більш суворих правил соціальної дистанції.



"Ми дуже добре знали, що це означає ніякого рукостискання і цей довгий стіл. Але ми не могли дозволити, щоб вони дістали ДНК президента", - сказав співрозмовник видання, посилаючись на проблеми безпеки у разі, якщо французького президента перевірять російські лікарі.



Відмову Макрона здавати ПЛР-тест підтвердив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Интерфакс. За його словами, Москва не має з цим проблем, але це означає застосування протоколу додаткових заходів.



Він зазначив, що відстань між президентами за столом переговорів становила близько шести метрів.



"У цьому немає жодної політики, всі ставляться до цього з повним розумінням, і це аж ніяк не заважає проведенню переговорів, що головне", - сказав Пєсков.



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