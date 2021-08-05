Макрон заявив, що у Франції планують робити третє щеплення від COVID-19 для окремих груп населення

Про це заявив президент країни Еммануель Макрон, передає Укрінформ з посиланням на France 24.

За його словами, третю дозу введуть людям зі слабким здоров'ям та особам літнього віку.

Процес може розпочатися з вересня.



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За словами віцепрезидента комісії з вакцинації в Управлінні охорони здоров'я Франції Даніеля Флоре, з часом імунітет до вірусу слабшає.



