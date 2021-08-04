ВООЗ закликає країни поки не вакцинувати громадян третьою дозою від COVID-19

Про це сказав очільник ВООЗ Тедрос Аданом, передає Reuters.

"Я розумію стурбованість усіх урядів щодо захисту своїх людей від варіанту "Дельта ". Але ми не можемо прийняти той факт, що країни, які вже використали більшість світових поставок вакцин, починають використовувати ще більше", - додав Тедрос.

За даними ВООЗ, країни з високим рівнем доходу ввели близько 50 доз на кожних 100 осіб, і з тих пір ця кількість зросла вдвічі. Країни з низьким рівнем доходу змогли ввести лише 1,5 дози на кожних 100 осіб через брак постачання.

Щоб протидіяти поширенню варіанту "Дельта", деякі країни хочуть використовувати додаткові дози.

Зазначається, що за час пандемії заклик запровадити мораторій на бустерні дози вакцин є найбільш рішучою заявою ВООЗ.