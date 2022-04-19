Макрон зміцнив відрив від Ле Пен перед другим туром виборів президента Франції
Президент Франції Емманюель Макрон в опитуваннях напередодні другого туру виборів збільшив відрив від своєї суперниці Марін Ле Пен
Про це повідомляє Reuters.
Опитування Ipsos показало, що Макрон набирає 56,5% голосів, опитування Opinionway і Ifop - 56% і 55% відповідно.
Це на один процентний пункт більше у порівнянні з 15 квітня.
- До другого туру президентських виборів у Франції вийшли чинний глава держави Емманюель Макрон та кандидатка від ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен
- Згідно з офіційними даними, найбільшу кількість голосів отримав чинний голова країни Емманюель Макрон, який набрав 27,84%. Марін Ле Пен набрала 23,15%.
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