Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Президент Конституційної ради Франції Лоран Фабіус сьогодні офіційно оголосив Еммануеля Макрона президентом Республіки, оскільки під час другого туру президентських виборів він отримав абсолютну більшість голосів - 58,55%.Фабіус зазначив, що Конституційна рада провела перепис та контрольні дії. За його словами, на 48 виборчих дільницях були зафіксовані порушення, внаслідок чого було скасовано 20 594 голоси, або 0,06% голосів.

"Загалом правила виборчого процесу були дотримані", – сказав Фабіус.

24 квітня у Франції відбувся другий тур президентських виборів, у якому змагалися Емманюель Макрон та Марін Ле Пен.

25 квітня у Франції пройшла серія протестів через перемогу Макрона на президентських виборах.



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