Макрона офіційно оголосили президентом Франції
Еммануель Макрон отримав абсолютну більшість голосів під час президентських виборів
Про це повідомляє телеканал BFMTV.Президент Конституційної ради Франції Лоран Фабіус сьогодні офіційно оголосив Еммануеля Макрона президентом Республіки, оскільки під час другого туру президентських виборів він отримав абсолютну більшість голосів - 58,55%.
Фабіус зазначив, що Конституційна рада провела перепис та контрольні дії. За його словами, на 48 виборчих дільницях були зафіксовані порушення, внаслідок чого було скасовано 20 594 голоси, або 0,06% голосів.
"Загалом правила виборчого процесу були дотримані", – сказав Фабіус.
24 квітня у Франції відбувся другий тур президентських виборів, у якому змагалися Емманюель Макрон та Марін Ле Пен.
25 квітня у Франції пройшла серія протестів через перемогу Макрона на президентських виборах.
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