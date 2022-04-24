Сьогодні, 24 квітня, у Франції відбудеться другий тур президентських виборів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Виборчі дільниці президентських виборів у Франції працюватимуть з 08:00, за місцевим часом. Перші результати екзит-полів оприлюднять після завершення голосування – о 20:00.



У першому турі чинний голова країни Еммануель Макрон набрав 27,84%. Результат Маріни Ле Пен - 23,15%.



Згідно з найсвіжішими опитуваннями від Ifop, перед другим туром підтримка Макрона складає 55%. Ле Пен - 45%.







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Нещодавно відбулись теледебати. Де, за опитуваннями BFMTV, перемогу здобув Еммануель Макрон. Його підтримали 59%. За Ле Пен проголосували 39%. 2% - утримались.



На дебатах конкуренти обговорили соціальні проблеми, екологію, внутрішню економіку Франції, а також російську агресію в Україні.

16 квітня президент Франції Еммануель Макрон заявив про ідею зі створення посади міністра енергетичного планування.

21 квітня Макрон закликав РФ поважати міжнародне право і дозволити цивільним покинути Маріуполь.

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