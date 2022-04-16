Макрон перед другим туром виборів заговорив про створення міністерства, яке куруватиме відмову від нафти, газу і вугілля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Макрон на мітингу пприхильників заявив про необхідність знизити залежність країни від традиційних енергоносіїв.

Він заявив про готовність запровадити посаду міністра енергетичного планування. За задумом Макрона, цей урядовець впроваджуватиме політику "відмови від газу, нафти, вугілля".

Заява стала відповіддю на критику суперниці по другому туру виборів президента Марін Ле Пен. Вона звинуватила команду Макрона в залежності від РФ у галузі енергетики.



