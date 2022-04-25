У Франції пройшла серія протестів через перемогу Макрона на президентських виборах

Про це повідомляє The Guardian.

За попередніми даними, демонстранти вийшли на вулиці Парижа та Ліона на знак протесту проти перемоги президента Франції Емманюеля Макрона над ультраправою суперницею Марін Ле Пен.



Протестувальники кидали феєрверки в поліцейські машини в Ліоні та скандували "Макрон - Робін Гуд заможних". Також поліція застосувала сльозогінний газ і атакувала десятки людей, які зібралися на площі Республіки в Парижі.



Макрон переміг Ле Пен у другому турі голосування, вигравши другий п’ятирічний термін і запобігши тому, що інакше було б серйозним політичним розладом. Хоча Макрон переміг із значним відривом, очікувалося, що відсоток утриманих буде найвищим із 1969 року, при цьому значна частина виборців не бажає голосувати ні за Макрона, ні за Ле Пен.



Нагадаємо, 25 квітня Емманюеля Макрона переобрали президентом Франції