Малиновський допоміг "Аталанті" врятуватися від поразки від "Лаціо" в чемпіонаті Італії
Український футболіст Руслан Малиновський допоміг "Аталанті" зіграти внічию з "Лаціо" у матчі 11-го туру чемпіонату Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Бергамо Малиновський розпочав матч у запасі та вийшов на поле на 59-й хвилині, за рахунку 1:1.
"Лаціо" на 18-й хвилині вперед вивів Педро. "Аталанта" відігралася наприкінці першого тайму зусиллями Дувана Сапати.
Римляни знову вийшли вперед на 74-й хвилині, коли забив Чіро Іммобіле. "Аталанту" в компенсований арбітром час від поразки врятував Мартен де Рон.
Матч завершився внічию 2:2. "Аталанта" набрала 19 очок та займає п'яте місце. "Лаціо" з 18 пунктами - шостий.
Чемпіонат Італії
11-й тур
30 жовтня
"Аталанта" - "Лаціо" 2:2
Голи: Сапата, 45+1, де Рон, 90+4 - Педро, 18, Іммобіле, 74
- Нагадаємо, 27 жовтня Руслан Малиновський зіграв 100-й матч за "Аталанту".
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