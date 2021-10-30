Малиновський допоміг "Аталанті" врятуватися від поразки від "Лаціо" в чемпіонаті Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Бергамо Малиновський розпочав матч у запасі та вийшов на поле на 59-й хвилині, за рахунку 1:1.

"Лаціо" на 18-й хвилині вперед вивів Педро. "Аталанта" відігралася наприкінці першого тайму зусиллями Дувана Сапати.

Римляни знову вийшли вперед на 74-й хвилині, коли забив Чіро Іммобіле. "Аталанту" в компенсований арбітром час від поразки врятував Мартен де Рон.

Матч завершився внічию 2:2. "Аталанта" набрала 19 очок та займає п'яте місце. "Лаціо" з 18 пунктами - шостий.

Чемпіонат Італії

11-й тур

30 жовтня

"Аталанта" - "Лаціо" 2:2

Голи: Сапата, 45+1, де Рон, 90+4 - Педро, 18, Іммобіле, 74