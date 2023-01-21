Про це повідомляє Еспресо.TV.

Малиновський вперше вийшов у стартовому складі свого нового клубу та відіграв весь матч. Перемогу "Марселю" над "Ренном" на 59-й хвилині приніс Маттео Гендузі.

Загалом український хавбек провів за французів 3 матчі.

"Ренн" є суперником "Шахтаря" по 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі між клубами відбудуться 16 та 23 лютого.

Кубок Франції

1/16 фіналу

21 січня

"Марсель" - "Ренн" 1:0

Гол: Гундузі, 59

9 січня Руслан Малиновський перейшов з італійської "Аталанти" до "Марселя".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb