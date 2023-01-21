Малиновський допоміг "Марселю" перемогти суперника "Шахтаря" у Лізі Європи
Український футболіст Руслан Малиновський зіграв за "Марсель" у переможному матчі 1/16 фіналу Кубка Франції проти "Ренна"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Малиновський вперше вийшов у стартовому складі свого нового клубу та відіграв весь матч. Перемогу "Марселю" над "Ренном" на 59-й хвилині приніс Маттео Гендузі.
Загалом український хавбек провів за французів 3 матчі.
"Ренн" є суперником "Шахтаря" по 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі між клубами відбудуться 16 та 23 лютого.
Кубок Франції
1/16 фіналу
21 січня
"Марсель" - "Ренн" 1:0
Гол: Гундузі, 59
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9 січня Руслан Малиновський перейшов з італійської "Аталанти" до "Марселя".
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