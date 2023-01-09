Про це повідомляє офіційний сайт "Марселя".

У понеділок, 9 січня, Малиновський пройшов у новому клубі медогляд та підписав контракт з французами.

29-річний українець виступає за "Аталанту" з 2019 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду з Бергамо 19 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Також Малиновський виступав за "Шахтар", "Зорю", "Севастополь" та бельгійський "Генк". Зіграв 51 матч та забив 7 голів за збірну України.

"Аталанта" займає в чемпіонаті Італії сьому місце, "Марсель" йде у Франції третім. Він є переможцем Ліги чемпіонів 1993 року.

7 січня стало відомо, що Руслан Малиновський переходить з "Аталанти" до "Марселю".

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