Малиновський перейшов з "Аталанти" до клубу, який вигравав Лігу чемпіонів
Український футболіст Руслан Малиновський перейшов з італійської "Аталанти" до французького "Марселя"
Про це повідомляє офіційний сайт "Марселя".
У понеділок, 9 січня, Малиновський пройшов у новому клубі медогляд та підписав контракт з французами.
29-річний українець виступає за "Аталанту" з 2019 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду з Бергамо 19 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Також Малиновський виступав за "Шахтар", "Зорю", "Севастополь" та бельгійський "Генк". Зіграв 51 матч та забив 7 голів за збірну України.
"Аталанта" займає в чемпіонаті Італії сьому місце, "Марсель" йде у Франції третім. Він є переможцем Ліги чемпіонів 1993 року.
- 7 січня стало відомо, що Руслан Малиновський переходить з "Аталанти" до "Марселю".
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