Малиновський переходить до клубу, який вигравав Лігу чемпіонів
Український футболіст Руслан Малиновський переходить з італійської "Аталанти" до французького "Марселю"
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у twitter.
За його інформацією, Малиновський незабаром стане гравцем "Марселю". Переговори між "Аталантою" та французьким клубом перебувають на фінальній стадії.
Марсельці викуплять українського півзахисника у "Аталанти" та заплатять за нього 12 млн євро з бонусами. Зазначається, що Руслан Малиновський вже узгодив умови особистого контракту з новим клубом, контракт з яким укладе наступного тижня.
29-річний українець виступає за "Аталанту" з 2019 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду з Бергамо 19 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Також Малиновський виступав за "Шахтар", "Зорю", "Севастополь" та бельгійський "Генк". Зіграв 51 матч та забив 7 голів за збірну України.
"Аталанта" займає в чемпіонаті Італії сьому місце, "Марсель" йде у Франції третім. Він є переможцем Ліги чемпіонів 1993 року.
- 4 січня повідомлялося, що англійський "Тоттенгем" звернувся до "Аталанти" з офіційним запитом стосовно трансферу Малиновського.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе