Малиновський переходить до клубу, який вигравав Лігу чемпіонів

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у twitter.

За його інформацією, Малиновський незабаром стане гравцем "Марселю". Переговори між "Аталантою" та французьким клубом перебувають на фінальній стадії.

Марсельці викуплять українського півзахисника у "Аталанти" та заплатять за нього 12 млн євро з бонусами. Зазначається, що Руслан Малиновський вже узгодив умови особистого контракту з новим клубом, контракт з яким укладе наступного тижня.

29-річний українець виступає за "Аталанту" з 2019 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду з Бергамо 19 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Також Малиновський виступав за "Шахтар", "Зорю", "Севастополь" та бельгійський "Генк". Зіграв 51 матч та забив 7 голів за збірну України.

"Аталанта" займає в чемпіонаті Італії сьому місце, "Марсель" йде у Франції третім. Він є переможцем Ліги чемпіонів 1993 року.

4 січня повідомлялося, що англійський "Тоттенгем" звернувся до "Аталанти" з офіційним запитом стосовно трансферу Малиновського.

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