Малиновський переможно дебютував за основний склад "Марселя" в матчі проти "Лор'яна"
У 19-му турі чемпіонату Франції з футболу "Марсель" Руслана Малиновського впевнено переміг "Лор'ян"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Марселя" з рахунком 3:1. У ворота "Лор'яна" забили Сеад Колашинац, Алексіс Санчез і Жордан Верету. А за гостей відзначився Терем Моффі.
Український футболіст Руслан Малиновський сьогодні дебютував в основному складі "Марселя". Півзахисник вийшов на поле з перших хвилин і був замінений на 66-й хвилині.
"Марсель" займає третю позицію у Лізі 1 і відстає від ПСЖ, який є лідером, на 5 очок.
Ліга 1
19-й тур
14 січня
"Марсель" - "Лор'ян" 3:1
Голи: Колашинац, 38, Санчез, 53, Верету, 59 - Моффі, 29
- 9 січня Руслан Малиновський перейшов з "Аталанти" до "Марселя".
- 29-річний українець виступав за "Аталанту" з 2019 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду з Бергамо 19 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Також Малиновський грав за "Шахтар", "Зорю", "Севастополь" та бельгійський "Генк". Зіграв 51 матч та забив 7 голів за збірну України.
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