Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Марселя" з рахунком 3:1. У ворота "Лор'яна" забили Сеад Колашинац, Алексіс Санчез і Жордан Верету. А за гостей відзначився Терем Моффі.

Український футболіст Руслан Малиновський сьогодні дебютував в основному складі "Марселя". Півзахисник вийшов на поле з перших хвилин і був замінений на 66-й хвилині.

"Марсель" займає третю позицію у Лізі 1 і відстає від ПСЖ, який є лідером, на 5 очок.

Ліга 1

19-й тур

14 січня

"Марсель" - "Лор'ян" 3:1

Голи: Колашинац, 38, Санчез, 53, Верету, 59 - Моффі, 29

9 січня Руслан Малиновський перейшов з "Аталанти" до "Марселя".

29-річний українець виступав за "Аталанту" з 2019 року. У нинішньому сезоні він зіграв за команду з Бергамо 19 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Також Малиновський грав за "Шахтар", "Зорю", "Севастополь" та бельгійський "Генк". Зіграв 51 матч та забив 7 голів за збірну України.

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