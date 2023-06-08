Про це вона написала у телеграмі.

"Тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку. На Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні", - йдеться у повідомленні.

Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямку ведуться активні дії наших військ, тривають бої. За її словами, подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно.

На Куп’янському та Шахтарському напрямках ворог завдає авіаударів, здійснює обстріли.

На Авдіївському та Лиманському напрямках противник робить спроби наступати, але також безуспішно.

На Мар’їнському напрямку тривають бої, ворог зазнав значних втрат.