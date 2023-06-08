Маляр: на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках ворог намагається наступати, на півдні тривають бої за Велику Новосілку
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про оперативну обстановку на основних бойових напрямках та повідомила про бої за Велику Новосілку на Донеччині
Про це вона написала у телеграмі.
"Тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку. На Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні", - йдеться у повідомленні.
Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямку ведуться активні дії наших військ, тривають бої. За її словами, подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно.
На Куп’янському та Шахтарському напрямках ворог завдає авіаударів, здійснює обстріли.
На Авдіївському та Лиманському напрямках противник робить спроби наступати, але також безуспішно.
На Мар’їнському напрямку тривають бої, ворог зазнав значних втрат.
- За добу, 8 червня, 3-тя штурмова бригада ЗСУ відштовхнула російське військо на 1,8 км вздовж фронтової лінії та на 1, 2 км у глибину поблизу Бахмута на Донеччині.
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