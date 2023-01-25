Маляр: Росія посилює тиск на Бахмутському і Вугледарському напрямках, йдуть важкі бої
Станом на 25 січня російські війська посилюють тиск на українських воїнів на Бахмутському та Вугледарському напрямках, там тривають важкі бої
Про це інформує в телеграмі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Ворог посилює тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Тривають важкі бої. Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнає значних втрат, але не відмовляється від своїх планів", - пише Маляр.
Повідомляється, що наразі інтенсивність боїв на Донеччині лише зростає.
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Заступниця міністра наголошує, поки противник має перевагу в кількості окупантів й озброєння - наша країна переважає у професійності військового командування та мужності українських захисників.
"Шлях до нашої перемоги важкий", - додала Маляр.
- Удень 25 січня речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив про відведення українських військ від Соледара Донецької області.
- Генштаб: ситуація навколо Бахмута Донецької області залишається складною, ворог зазнає величезних втрат, але продовжує стягувати на цей напрямок усі наявні ресурси.
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