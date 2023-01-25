Про це інформує в телеграмі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ворог посилює тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Тривають важкі бої. Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнає значних втрат, але не відмовляється від своїх планів", - пише Маляр.

Повідомляється, що наразі інтенсивність боїв на Донеччині лише зростає.

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Заступниця міністра наголошує, поки противник має перевагу в кількості окупантів й озброєння - наша країна переважає у професійності військового командування та мужності українських захисників.

"Шлях до нашої перемоги важкий", - додала Маляр.

Удень 25 січня речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив про відведення українських військ від Соледара Донецької області.

Генштаб: ситуація навколо Бахмута Донецької області залишається складною, ворог зазнає величезних втрат, але продовжує стягувати на цей напрямок усі наявні ресурси.

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