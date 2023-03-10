Маляр: війська РФ зосереджують основні зусилля на захопленні сходу України
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що РФ не змінила стратегічних цілей у війні, але зараз Росія зосереджена на захопленні сходу України
Про це Ганна Маляр написала у телеграмі.
За словами заступниці міністра оборони, РФ надалі не відмовляється від планів захопити та знищити Україну - і це її стратегічна ціль у війні.
"Разом з тим, станом на зараз основні зусилля ворог зосереджує на сході України та намагається виконати задачу виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Утім, вже декілька місяців поспіль їм це не вдається", - наголосила Ганна Маляр.
- Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр ствердила, що в російських підрозділах поширюється тенденція відмови йти в наступ: командування посилює примусові й каральні заходи.
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