Маляр: ворог веде активний наступ на Лиманському та Куп'янському напрямках
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що ситуація на сході наразі складна, ворог концентрує там свої сили та веде активний наступ на Лиманському і Куп'янському напрямках
Про це вона написала у телеграмі.
"На сході зараз складна ситуація. Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, за її словами, ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей, наразі це основний напрямок наступу противника. Саме там росіяни концентрують основну частину своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових.
"Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись", - додає Маляр.
- 19 червня в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення українськими військовими села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на таврійському напрямку просунулися до 7 км.
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