"Ман Сіті" знайшов для Зінченка зіркового конкурента

Про це повідомляє Calciomercato.



Керівництво "Манчестер Сіті" має намір підсилити позицію лівого захисника у наступне трансферне вікно. Головним кандидатом на цю роль є зірка "Мілану" Тео Ернандес.



Фінансових умов потенційної угоди поки немає, до конкретних пропозицій ще не дійшло, але відомо, що в послугах Тео зацікавлений французький ПСЖ.



Контракт Тео Ернандеса з "Міланом" розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює футболіста в 50 млн євро. На рахунку француза 45 матчів, 8 голів і 8 асистів у минулому сезоні.



У минулому сезоні 24-річний українець зіграв 32 матчі і віддав 2 асисти. В одній зустрічі його використовували як центрального хавбека, решта матчів він провів у захисті.

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