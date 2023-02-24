"Ман Юнайтед" вибив "Барселону" з Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч в Англії закінчився перемогою "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

На 18-й хвилині Роберт Левандовські реалізував пенальті та вивів "Барсу" вперед", але у другому таймі Фред та Антоні перевернули хід гри та забезпечили для МЮ місце в 1/8 фіналу Ліги Європи.

У першій зустрічі команди зіграли внічию 2:2. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого у Будинку європейського футболу у Ньоні. Початок о 13:00.

Усі матчі 1/16 фіналу ЛЄ транслює медіасервіс Megogo.

Ліга Європи

1/16 фіналу. (Повторні матчі)

23 лютого

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Барселона" (Іспанія) 2:1 (Перший матч - 2:2)

Голи: Фред, 47, Антоні, 73 - Левандовські, 18 (пен.)