"Ман Юнайтед" вибив "Барселону" з Ліги Європи
У другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи англійський "Манчестер Юнайтед" переміг іспанську "Барселону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч в Англії закінчився перемогою "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.
На 18-й хвилині Роберт Левандовські реалізував пенальті та вивів "Барсу" вперед", але у другому таймі Фред та Антоні перевернули хід гри та забезпечили для МЮ місце в 1/8 фіналу Ліги Європи.
У першій зустрічі команди зіграли внічию 2:2. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого у Будинку європейського футболу у Ньоні. Початок о 13:00.
Усі матчі 1/16 фіналу ЛЄ транслює медіасервіс Megogo.
Ліга Європи
1/16 фіналу. (Повторні матчі)
23 лютого
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Барселона" (Іспанія) 2:1 (Перший матч - 2:2)
Голи: Фред, 47, Антоні, 73 - Левандовські, 18 (пен.)
- 23 лютого у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій український СК "Дніпро-1" не зумів перемогти кіпріотський АЕК Ларнака.
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