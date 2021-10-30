"Манчестер Сіті" зазнав другої поспіль поразки за тиждень

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко участі у грі не брав та залишився у запасі. За його відсутності одноклубники були вимушені відграватися вже на 6-й хвилині, коли "Крістал Пелес" вивів вперед Вілфрід Заха.

Наприкінці першого тайму становище команди Хосепа Гвардіоли стало ще складнішим через вилучення Емеріка Ляпорта.

Лондонці скористалися чисельною перевагою наприкінці матчу, коли Конор Галлахер встановив остаточний результат матчу - 2:0 на користь "Крістал Пелес".

"Манчестер Сіті" з 20 очками залишився у турнірній таблиці на третьому місці. Попереду "Челсі", який має 25 пунктів та "Ліверпуль", який має 22 бала. "Крістал Пелес" з 12 очками - 13-й.

Чемпіонат Англії

10-й тур

30 жовтня

"Манчестер Сіті" - "Крістал Пелес" 0:2

Голи: Заха, 6, Галлахер, 88

Вилучення: Ляпорт, 45+2 (МС).

27 жовтня у 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Андрій Ярмоленко допоміг "Вест Гему" перемогти "Манчестер Сіті" з Олександром Зінченком у складі.

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