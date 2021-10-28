Ярмоленко переміг Зінченка в "українському дербі" в Англії
У 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Андрій Ярмоленко допоміг "Вест Гему" перемогти "Манчестер Сіті" з Олександром Зінченком у складі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лондоні обидва українці вийшли у стартових складах своїх команд. Зінченко відіграв весь матч, Ярмоленка було замінено на 62-й хвилині.
"Вест Гем" та "Манчестер Сіті" у основний час голів не забили, у серії післяматчевих пенальті вправнішими виявилися лондонці, які перемогли 5:4 та вийшли до чвертьфіналу.
Кубок Англійської ліги
1/8 фіналу
27 жовтня
"Вест Гем" - "Манчестер Сіті" 0:0 (5:4 - по пен.)
- У 1/16 фіналу Кубка Німеччини "Баварія" програла менхенгладбаській "Борусії" з рахунком 0:5 та зазнала своєї найбільшої поразки у турнірі в історії.
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