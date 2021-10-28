Ярмоленко переміг Зінченка в "українському дербі" в Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Лондоні обидва українці вийшли у стартових складах своїх команд. Зінченко відіграв весь матч, Ярмоленка було замінено на 62-й хвилині.

"Вест Гем" та "Манчестер Сіті" у основний час голів не забили, у серії післяматчевих пенальті вправнішими виявилися лондонці, які перемогли 5:4 та вийшли до чвертьфіналу.

Кубок Англійської ліги

1/8 фіналу

27 жовтня

"Вест Гем" - "Манчестер Сіті" 0:0 (5:4 - по пен.)