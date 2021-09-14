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"Манчестер Юнайтед" на останніх хвилинах втратив перемогу над "Янг Бойзом" в ЛЧ

14 вересня, 2021 вiвторок
21:51
Спорт Кріштіану Роналду

У стартовому матчі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Юнайтед" програв швейцарському "Янг Бойзу"

Про це повідомляє Еспресо.TV

МЮ вийшов вперед на 13-й хвилині після голу Кріштіану Роналду. Але згодом англійці залишились у меншості через вилучення Ван-Біссаки.

У другому таймі "Манчестер Юнайтед" пропустив двічі. Спершу на 66-й хвилині, а згодом на останніх секундах зустрічі. Переможний гол для "Янг Бойза" забив Жордан Сібачо.

У цій групі також виступають "Аталанта" та "Вільярреал".

Ліга чемпіонів

1-й тур

14 вересня

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Манчестер Юнайтед"(Англія) 2:1

Голи: Нгамалю, 66, Сібачо, 90+5 - Роналду, 13

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Бенфіка"

футбол
Ліга чемпіонів
Манчестер Юнайтед
результати
Янг Бойз
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