"Манчестер Юнайтед" на останніх хвилинах втратив перемогу над "Янг Бойзом" в ЛЧ
У стартовому матчі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Юнайтед" програв швейцарському "Янг Бойзу"
Про це повідомляє Еспресо.TV
МЮ вийшов вперед на 13-й хвилині після голу Кріштіану Роналду. Але згодом англійці залишились у меншості через вилучення Ван-Біссаки.
У другому таймі "Манчестер Юнайтед" пропустив двічі. Спершу на 66-й хвилині, а згодом на останніх секундах зустрічі. Переможний гол для "Янг Бойза" забив Жордан Сібачо.
У цій групі також виступають "Аталанта" та "Вільярреал".
Ліга чемпіонів
1-й тур
14 вересня
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Манчестер Юнайтед"(Англія) 2:1
Голи: Нгамалю, 66, Сібачо, 90+5 - Роналду, 13
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