"Манчестер Юнайтед" на останніх хвилинах втратив перемогу над "Янг Бойзом" в ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV



МЮ вийшов вперед на 13-й хвилині після голу Кріштіану Роналду. Але згодом англійці залишились у меншості через вилучення Ван-Біссаки.



У другому таймі "Манчестер Юнайтед" пропустив двічі. Спершу на 66-й хвилині, а згодом на останніх секундах зустрічі. Переможний гол для "Янг Бойза" забив Жордан Сібачо.



У цій групі також виступають "Аталанта" та "Вільярреал".



Ліга чемпіонів



1-й тур



14 вересня



"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Манчестер Юнайтед"(Англія) 2:1



Голи: Нгамалю, 66, Сібачо, 90+5 - Роналду, 13

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