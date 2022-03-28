Манчіні визначився із майбутнім на посаді тренера збірної Італії після провалу в кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє Goal.

За словами Роберто Манчіні, він провів розмову з президентом Італійської футбольної асоціації Габріеле Гравіною та вирішив залишитися на посаді головного тренера збірної Італії.

"Я розмовляв з президентом Італійської футбольної асоціації Габріеле Гравіною, у нас однакові погляди на все, що відбувається. Оскільки я ще молодий і хотів би вигравати чемпіонати Європи та світу, мені все ще потрібен час, щоб досягти останнього. Мені подобається моя робота, я знаю, що можу. Я, як і раніше, отримую масу задоволення від неї, і з хлопцями можу виграти щось важливе", - сказав Манчіні.

Збірна Італії програла Північній Македонії (0:1) у півфінальному стиковому матчі чемпіонату світу-2022 та не змогла вийти до фінальної частини турніру.

Влітку 2021 року Італія під керівництвом Роберто Манчіні стала переможцем Євро-2022.

Нагадаємо, 24 березня у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу збірна Італії сенсаційно програла Північній Македонії.

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