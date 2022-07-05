Про це вона написала в телеграмі.

"Отже, План відновлення України від наслідків війни. Що він собою являє? План – це ряд попередньо обміркованих дій, заходів, об'єднаних послідовно для досягнення мети з можливими термінами виконання. А що ми маємо!? Пустопорожні пункти. Можна назвати цей документ маніфестом або ж декларацією про наміри", - сказала Южаніна.

Вона зазначила, що її обурює пункт про трансформацію податкової.

"Беремо будь-який пункт: трансформація податкової служби на організацію, що забезпечує дотримання норм законодавства та є сервісноорієнтованою. Мене обурює цей звичайний набір слів", - написала депутатка.

Южаніна вважає, що такими діями уряд фактично визнає, що наразі податкова служба не забезпечує дотримання норм податкового законодавства.

"По-друге, про сервісну функцію податкової говориться з часів Клименка-Азарова (до цього були гасла про партнерські відносини з платниками і про те, що "податкова для платників, а не платники для податкової"). Сервіс – це коли розширюються підстави для проведення перевірок (+контроль за ціноутворенням)? Чи, можливо, коли в 2022 році повернули відшкодування ПДВ в ручному режимі? Або блокують реєстрацію ПН, розрахунки коригування…" - додала вона.

4 липня уряд представив проєкт плану відновлення України на міжнародній конференції в Швейцарії, він потребує $750 млрд.

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