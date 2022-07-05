"Маніфест або ж декларація про наміри": Южаніна про План відновлення України
Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, нардепка Ніна Южаніна назвала пункти представленого Плану відновлення України "пустопорожніми"
Про це вона написала в телеграмі.
"Отже, План відновлення України від наслідків війни. Що він собою являє? План – це ряд попередньо обміркованих дій, заходів, об'єднаних послідовно для досягнення мети з можливими термінами виконання. А що ми маємо!? Пустопорожні пункти. Можна назвати цей документ маніфестом або ж декларацією про наміри", - сказала Южаніна.
Вона зазначила, що її обурює пункт про трансформацію податкової.
"Беремо будь-який пункт: трансформація податкової служби на організацію, що забезпечує дотримання норм законодавства та є сервісноорієнтованою. Мене обурює цей звичайний набір слів", - написала депутатка.
Южаніна вважає, що такими діями уряд фактично визнає, що наразі податкова служба не забезпечує дотримання норм податкового законодавства.
"По-друге, про сервісну функцію податкової говориться з часів Клименка-Азарова (до цього були гасла про партнерські відносини з платниками і про те, що "податкова для платників, а не платники для податкової"). Сервіс – це коли розширюються підстави для проведення перевірок (+контроль за ціноутворенням)? Чи, можливо, коли в 2022 році повернули відшкодування ПДВ в ручному режимі? Або блокують реєстрацію ПН, розрахунки коригування…" - додала вона.
- 4 липня уряд представив проєкт плану відновлення України на міжнародній конференції в Швейцарії, він потребує $750 млрд.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.25
Купівля 34.25Продаж 35.08
-
EUR
Купівля 35.44Продаж 36.62
- Актуальне
- Важливе