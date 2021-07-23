Марченко обговорив із тимчасовим повіреним США співпрацю з МВФ, реформу держбанків і податкові нововведення законопроєкту №5600

Про це передає пресслужба Мінфіну.

Як зазначається, сторони обговорили продовження програми співпраці з МВФ, реформування державних банків, економічну ситуацію в Україні, податкові ініціативи в рамках законопроекту № 5600.

Учасники зустрічі заявили про подальшу співпрацю для розвитку відносин між Україною та США. Представники США запевнили, що продовжуватимуть підтримувати Україну у впровадженні реформ для забезпечення її успіху на європейському шляху.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb