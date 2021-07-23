Марченко обговорив із тимчасовим повіреним США співпрацю з МВФ, реформу держбанків і податкові нововведення законопроєкту №5600
Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні, заступником помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом - обговорили співпрацю з МВФ та податкові ініціативи в рамках законопроєкту № 5600
Про це передає пресслужба Мінфіну.
Як зазначається, сторони обговорили продовження програми співпраці з МВФ, реформування державних банків, економічну ситуацію в Україні, податкові ініціативи в рамках законопроекту № 5600.
Учасники зустрічі заявили про подальшу співпрацю для розвитку відносин між Україною та США. Представники США запевнили, що продовжуватимуть підтримувати Україну у впровадженні реформ для забезпечення її успіху на європейському шляху.
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