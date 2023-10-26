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Маринований перець на зиму в томаті, з часником і петрушкою, гострі. Швидкі рецепти
Мариновані перці завжди будуть окрасою на вашому столі як на свята, так і на кожен день. Ділимось простими рецептами
Перець маринований в томаті
Інгредієнти для приготування перцю маринованого в томаті:
- перець солодкий - 2,5 кг
- томатна паста - 270 г
- одна склянка цукру
- соняшникова олія - 100 мл
- сіль - 40 г
- оцет – 65 мл
Приготування перців, маринованих в томаті:
Фото: gettyimages
- миємо перець
- нарізати дольками
- вливаємо в каструлю соняшникову олію
- додаємо томатну пасту, сіль, цукор
- доводимо до кипіння
- відправляємо перець в маринад
- наливаємо оцет
- перемішуємо
- накриваємо кришкою
- варимо двадцять хвилин
- знімаємо з вогню
- розливаємо по банкам.
Перець маринований з часником і петрушкою
Інгредієнти для приготування маринованого перцю з часником і петрушкою:
- перець болгарський – півтора кілограма
- сіль – одна чайна ложка
- цукор- 40 г
- оцет- 40 мл
- два зубки часнику
- зелень
Фото: gettyimages
Рецепт приготування маринованого перцю з часником і петрушкою:
- на дно банки кладемо петрушку й часник
- миємо перець
- обсмажуємо (серцевину залишаємо)
- перець одразу кладемо в банку
- всипаємо сіль
- додаємо цукор, оцет
- заливаємо окропом
- закатуємо.
Перець маринований гострий
Інгредієнти для приготування перцю гострого маринованого:
- гострий перець – 900 г
- вода – 1,7 л
- сіль (за смаком)
- соняшникова олія - 90 мл
- цукор (за смаком)
- оцет - 90 мл
Фото: gettyimages
Рецепт приготування гострого маринованого перцю:
- миємо перець
- тісно вкладаємо в банку
- заливаємо окропом
- тримаємо п’ятнадцять хвилин
- окроп зливаємо
- додати у воду сіль та цукор
- доводимо до кипіння
- вливаємо оцет
- ще раз заливаємо перець
- закатуємо.
Смачного!
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