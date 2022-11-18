Про це повідомила Маріупольська міська рада на фейсбук.

18 листопада мер Маріуполя Вадим Бойченко підписав Меморандум про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку. Пресслужба міськради зазначає, що "Mariupol ReBorn - наймасштабніша у світі ініціатива відбудови зруйнованого міста від часів Другої Світової війни".

"Ми повинні вже зараз мати загальне уявлення, бачення майбутнього міста. Ні в кого немає жодних сумнівів, що в цьому майбутньому вільний український Маріуполь має стати кращим, ніж був раніше. Маріуполь має у буквальному сенсі – переродитися і відродитися", – наголосив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Анонсовано, що відбудова міста складатиметься з п'яти великих етапів: архітектурної візуалізації, плану негайної відповіді, оцінки збитків, створення стратегії та її реалізація. ЄБРР братиме участь у розробці, аби "швидко та якісно повернути зруйноване місто до життя після деокупації".

Окрім ЄБРР, до ініціативи Mariupol ReBorn вже долучився великий український бізнес, держава та інші міста світу, а також Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, USAID.

Маріупольська міська рада також запропонувала місцевим мешканцям пройти опитування, яке використають у розробці архітектурної візії відбудови міста.

Уже відомо, що Mariupol ReBorn підтримає Варшава: місто готове взяти участь у створенні хабу для розвитку концепцій відродження Маріуполя.

"Як би це не звучало, ваші жертви не були марними. Вони створили цю атмосферу загальної підтримки України, бачачи це варварство, яке відбувалося", – наголосив очільник польської столиці Рафал Тшасковський.

На початку місяця Blopmberg інформувало, що ЄС шукає варіанти використання заморожених активів центробанку РФ та олігархів для відновлення України. 18 листопада під час зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскіс Зеленський обговорив із ним "План швидкого відновлення житла й об’єктів соціальної інфраструктури (Fast Recovery Plan) і залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови України. Зокрема, шляхом відпрацювання механізму використання заморожених російських активів на території ЄС".

18 листопада міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву оголосив про план підтримки України в 2023 році, що передбачатиме фінансування для відновлення української інфраструктури.

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