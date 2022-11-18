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Mariupol ReBorn: стартує програма з відновлення Маріуполя за підтримки ЄБРР

18 листопада, 2022 п'ятниця
19:37
війна з Росією Маріуполь драмтеатр

Мер Маріуполя підписав Меморандум про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку, який передбачає відновлення інфраструктури міста

Про це повідомила Маріупольська міська рада на фейсбук.

18 листопада мер Маріуполя Вадим Бойченко підписав Меморандум про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку. Пресслужба міськради зазначає, що "Mariupol ReBorn -  наймасштабніша у світі ініціатива відбудови зруйнованого міста від часів Другої Світової війни".

"Ми повинні вже зараз мати загальне уявлення, бачення майбутнього міста. Ні в кого немає жодних сумнівів, що в цьому майбутньому вільний український Маріуполь має стати кращим, ніж був раніше. Маріуполь має у буквальному сенсі – переродитися і відродитися", – наголосив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Анонсовано, що відбудова міста складатиметься з п'яти великих етапів: архітектурної візуалізації, плану негайної відповіді, оцінки збитків, створення стратегії та її реалізація. ЄБРР братиме участь у розробці, аби "швидко та якісно повернути зруйноване місто до життя після деокупації".

Окрім ЄБРР, до ініціативи Mariupol ReBorn вже долучився великий український бізнес, держава та інші міста світу, а також Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, USAID.

Маріупольська міська рада також запропонувала місцевим мешканцям пройти опитування, яке використають у розробці архітектурної візії відбудови міста. 

Уже відомо, що Mariupol ReBorn підтримає Варшава: місто готове взяти участь у створенні хабу для розвитку концепцій відродження Маріуполя.

"Як би це не звучало, ваші жертви не були марними. Вони створили цю атмосферу загальної підтримки України, бачачи це варварство, яке відбувалося", – наголосив очільник польської столиці Рафал Тшасковський.

  • На початку місяця Blopmberg інформувало, що ЄС шукає варіанти використання заморожених активів центробанку РФ та олігархів для відновлення України. 18 листопада під час зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскіс Зеленський обговорив із ним "План швидкого відновлення житла й об’єктів соціальної інфраструктури (Fast Recovery Plan) і залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови України. Зокрема, шляхом відпрацювання механізму використання заморожених російських активів на території ЄС".
  • 18 листопада міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву оголосив про план підтримки України в 2023 році, що передбачатиме фінансування для відновлення української інфраструктури. 

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