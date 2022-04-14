Маріупольський державний університет відновлює роботу в Києві

Про це повідомила Маріупольська міскрада.



"Маріупольський державний університет відновлює свою роботу в Києві", - ідеться в заяві.



За словами ректора МДУ Миколи Трофименко, зараз на меті - зберегти викладачів, студентів і наукову базу університету, щоб після повного звільнення повернутися до Маріуполя.



"Також на базі університету разом з міською владою Маріуполя плануємо розгортати великий центр допомоги нашим землякам. Мрія про мирний та відновлений Маріуполь продовжує жити в серцях маріупольців. Віримо, що так і буде", - додав він.

Нагадаємо, у Рівному почав працювати евакуйований Луганський медичний університет.

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