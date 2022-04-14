Маріупольський державний університет відновлює роботу в Києві
У Києві запрацював Маріупольський державний університет, на базі нього створять центр допомоги маріупольцям
Про це повідомила Маріупольська міскрада.
"Маріупольський державний університет відновлює свою роботу в Києві", - ідеться в заяві.
За словами ректора МДУ Миколи Трофименко, зараз на меті - зберегти викладачів, студентів і наукову базу університету, щоб після повного звільнення повернутися до Маріуполя.
"Також на базі університету разом з міською владою Маріуполя плануємо розгортати великий центр допомоги нашим землякам. Мрія про мирний та відновлений Маріуполь продовжує жити в серцях маріупольців. Віримо, що так і буде", - додав він.
- Нагадаємо, у Рівному почав працювати евакуйований Луганський медичний університет.
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