У Рівному почав працювати евакуйований Луганський медичний університет, - Луганська ОВА

Про це повідомила Луганська ОВА.



"Луганський державний медичний університет розпочав роботу приймальної комісії у Рівному", - ідеться в заяві.



За інформацією ректора Сергія Смірнова, до закладу вже вступили перші студенти за спеціальністю "Стоматологія". Університет отримав нову юридичну адресу й може повноцінно працювати.



"У наших студентів є майбутнє. Нехай зараз не на Луганщині, але, упевнений - це тимчасово, доки не мине небезпека. Вдячний владі міст і областей тих регіонів, які відгукнулися прийняти наші вищі навчальні заклади. Це своєчасний крок - освітяни зберегли роботу, студенти – можливість отримати знання та навички. Та головне - диплом державного зразка, який визнається у всьому світі, на відміну від тих папірців, що роздають на окупованих територіях Луганщини та Донеччини", - наголосив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



В ОВА нагадали, що Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка евакуювали до Дніпра, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка - до Полтави, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля - до Дніпра, Хмельницького й Кам’янця-Подільського.



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