Маріупольці масово гинуть через антисанітарію й відсутність лікування, - радник мера
У Маріуполі на місці ексгумованих могил одразу з'являються нові й люди масово гинуть через нервові зриви, антисанітарію й відсутність лікування
Про це в телеграмі повідомив Петро Андрющенко.
"Маріупольці повідомляють про нетиповий для мирного життя рівень смертності. Багато людей середнього віку помирає. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил во дворах одразу виникають новий", - зауважив він.
Показник смертності не зменшується. Містяни гинуть не від обстрілів, а від наслідків окупації.
"Нервові зриви, відстуність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод - чотири всадника Апокаліпсіса в Маріуполі. Тільки загальна евакуація і допуск гуманітарної допомоги з боку України здатні врятувати маріупольських заручників Росії", - наголосив Петро Андрющенко.
- За інформацією міськради, у Маріуполі понад 10 тис. мешканців можуть померти через хвороби й антисанітарію до кінця 2022 року.
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